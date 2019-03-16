بالفيديو - عمليات سرقة واشتباكات بين الشرطة الفرنسية والسترات الصفراء

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شهدت العاصمة الفرنسية باريس، عمليات سرقة ونهب لعدد من المحال التجارية في شارع الشانزليزيه.

وقد اشتبك متظاهرون من السترات الصفراء الفرنسية مع شرطة مكافحة الشغب بالقرب من قوس النصر في احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع الثامنة عشرة على التوالي المناوئة للرئيس إيمانويل ماكرون.

واستخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع في الاشتباكات مع أصحاب السترات الصفر.

وألقى متظاهرون قنابل دخان وغيرها من الأشياء على عناصر الشرطة، وبدؤوا في الدق على نوافذ شاحنة للشرطة. دفع ذلك شرطة مكافحة الشغب للتراجع، وكذلك مدفع للمياه، حيث ركل المتظاهرون جانب الشاحنة الكبيرة.