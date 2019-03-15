فيديو.. هجوم مرعب على مسجد نيوزيلندي وسقوط العشرات

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قام منفذ هجوم إطلاق نار داخل مسجد في مدينة كرايست تشيرش النيوزلندية، الجمعة، بتسجيل فيديو مباشر على فيسبوك، يوثق عمليته، التي خلفت مقتل عدد من الأشخاص.

وشهدت كرايست تشيرش هجوم إطلاق نار على مسجدين مختلفين الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد بشارع لينوود.

وذكرت الشرطة أن الحادث وقع "خلال صلاة الجمعة"، مضيفا أنه خلف مقتل "العديد" من الأشخاص، دون أن تحدد عددهم، فيما تحدثت وسائل إعلام محلية عن مقتل 27 شخضا.

وبث منفذ الهجوم مقطعا مباشرا صادما عبر تقنية "لايف فيسبوك" يوثق العملية من بدايتها إلى نهايتها، سجله بواسطة كاميرا "غو برو" ثبتت على جسمه.

ويتحفظ موقع "سكاي نيوز عربية" على بث الفيديو الكامل للعملية، بسبب ما تضمنه من مشاهد عنف دامية.

وطلبت شرطة نيوزيلندا في بيان رسمي من وسائل الإعلام عدم نشر الفيديو المخيف.

ولحظة دخوله المسجد، شرع المهاجم في إطلاق الرصاص بشكل عشوائي من بندقية على عدد من المصلين.. وواصل إطلاق النار حتى على المصابين الذين تكوموا على أرضية المسجد.

ولا تعرف بعد دوافع هذا الهجوم.

وقالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، إنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في الحادث.

وأفادت وسائل إعلام محلّية بأنّ عدد القتلى يتراوح بين 9 و27 شخصا، فضلاً عن عدد من الجرحى.

وأعلن مفوض شرطة نيوزيلندا اعتقال 4 أشخاص، بعد حادث إطلاق النار على المسجدين في كرايست تشيرش.

ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمني قوله إنه "تم احتجاز 3 رجال وامرأة على خلفية الهجوم"، مضيفا أنه "جرى العثور على متفجرات مثبتة في مركبات اعترضتها الشرطة".