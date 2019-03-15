living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوريا الشمالية تعتزم "إغلاق الباب" في وجه أميركا

15
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قالت وكالة "تاس" الروسية للأنباء نقلا عن نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، قوله، الجمعة، إن كوريا الشمالية تدرس تعليق المحادثات النووية مع الولايات المتحدة.

وذكرت الوكالة أن تشوي تحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ.

ومن المقرر أن يعلن قريبا الزعيم كيم جونغ أون موقفه رسميا، فيما يتعلق بالمحادثات مع الولايات المتحدة.

ويأتي هذا بعدما صرح الموفد الأميركي الخاص بكوريا الشمالية، ستيفن بيغون أن الولايات المتحدة ترفض مقترح بيونغيانغ، الذي ينص على "التخلي التدريجي" عن ترسانتها النووية.

وشدد بيغون أن واشنطن تريد نزعا كاملا للسلاح النووي مقابل رفع العقوبات الأميركية عن كوريا الشمالية، الأمر الذي ترفضه الأخيرة، حتى الآن.

ويبرز هذا الاختلاف في المواقف مسألة التباين بين واشنطن وبيونغيانغ، الذي أدى إلى فشل القمة الثانية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي في فيتنام، خلال فبراير الماضي.

وكان يتوقع أن يستند هذا اللقاء إلى نتائج الاجتماع التاريخي الأول بين الرجلين في سنغافورة العام الماضي، لكنه انتهى دون أي اتفاق.

وتحدث ترامب في مؤتمر صحفي بعيد القمة عما وصفه بـ"سبب" فشل الاجتماع، وقال "الموضوع الأساسي كان العقوبات..".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout