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صورة تنقذ صاحبها من الموت

14
MARCH
2019
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نجا رجل أسترالي من الموت بأعجوبة، في مواجهة مسلح بقوس وأسهم أمام منزله، إذ اخترق سهم أطلقه المسلح هاتفه المحمول الذي كان يمسكه لتصوير الواقعة.

وكان الرجل الذي يبلغ من العمر 43 عاما عائدا إلى منزله، يوم الأربعاء، فوجد رجلا مسلحا يعرفه في انتظاره خارج المنزل في بلدة نيمبن الصغيرة على الساحل الشرقي للبلاد، جنوبي برزبين.

وذكرت الشرطة في بيان أن "الرجل رفع هاتفه المحمول لالتقاط صورة للمسلح الذي رفع عندها قوسه وكان مستعدا لإطلاق السهم".

وأضافت أن المرجح هو "أن المسلح أطلق السهم فاخترق هاتف الرجل المحمول واصطدم بذقنه مما سبب جرحا صغيرا لم يستدع عناية طبية".

وقالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا عمره 39 عاما في الموقع ووجهت إليه اتهامات، وفق ما نقلت رويترز.

 

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