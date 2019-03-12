أول تعليق من شركة بوينغ على إيقاف دول لبعض رحلاتها

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قالت شركة بوينغ الأمريكية، إنها ستجري تعديلات أساسية على نظام التشغيل في قمرة قيادة طائرة 737 ماكس.

وأكدت الشركة، على لسان رئيسها التنفيذي، سلامة طائراتها، مشددة في الوقت ذاته، على أنه منذ دخولها الخدمة، أنجزت هذه الطائرات مئات الآلاف من الرحلات بأمان.

وكانت دول عدة، أوقفت رحلات طائرة بوينغ من طراز 737 Max 8، بعد تحطم طائرتين من ذات الطراز خلال مدة لم تتجاوز الخمسة أشهر.

وأوقفت دول أبرزها ألمانيا وبريطانيا وفرنسا والصين لرحلات طائرات بوينغ من ذات الطراز في مجالها الجوي.

أوقفت كذلك كل من أستراليا وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية والمكسيك والبرازيل والمغرب، عمل هذه الطائرات ومنعت مرورها في أجوائها. كما علقت سلطنة عمان طيران هذا الطراز.