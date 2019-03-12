فازت باليانصيب 30 مرة في يوم واحد!

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في صدفة نسبة احتمال حدوثها واحد من كل 10 آلاف مرة، فازت سيدة أمريكية من ولاية فرجينيا تدعى ديبورا براون، 30 مرّة بجائزة اليانصيب في يومٍ واحد فقط، وقد بلغت قيمة الجوائز 150 ألف دولار، نظراً لأن قيمة كل بطاقة رابحة 5000 دولار.

وفي التفاصيل بحسب موقع "nbcnews" نقلاً عن السيدة الفائزة، إنّه "في يوم 11 شباط الماضي، اشترت الأخيرة البطاقات الـ30 التي تحمل جميعها نفس تشكيلة الأرقام 1-0-3-1 لذات الرسم".

تقول براون أنّها "في البداية اشترت 20 تذكرة من محطة وقود في مقاطعة تشيسترفيلد وعليهم الأرقام نفسها، كما بادرت في وقتٍ لاحق خلال اليوم نفسه إلى شراء 10 بطاقات أخرى تتضمن نفس تشكيلة الأرقام، ومن ذات الموقع". وأضافت: "عندما علمت أنني فزت بالجائزة، كدت أصاب بنوبة قلبية".

ولفتت السيدة إلى أنها "لديها العديد من المشاريع والخطط، كما أنها ستقوم بتجديد بعض الأمور في منزلها".