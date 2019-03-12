البغدادي في مدرّعة أميركية... والمخابرات "الاسرائيلية" أمنت له جواز سفر؟!

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نشرت صحيفة "يني شفق" التركية صورة للبغدادي داخل مدرعة.

وأفادت الصحيفة أن الولايات المتحدة تنفذ خططا سرية جديدة لنقل الإرهابيين من المنطقة عبر العراق بأسماء ووثائق وجوازات سفر مزيفة.



وذكرت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات المركزية أعلنت عدة مناطق من دير الزور كمناطق عسكرية وأغلقتها لدخول السكان المدنيين وخروجهم منها. ويقوم البنتاغون في المناطق التابعة له باستجواب أفراد مختارين. ويتم بعد ذلك نقل المقاتلين إلى نقاط تجمع "داعش" في معسكرات، وبعضهم الآخر إلى معسكرات سرية يتم تحديدها من قبل وكالة المخابرات المركزية.



وأضافت الصحيفة أن ممثلين عن مخابرات الكيان الصهيوني وفرنسا وبريطانيا يزورون تلك المعسكرات السرية. ويتم فيها إعداد وتوزيع البطاقات الشخصية وجوازات السفر من أجل توفير خروج الإرهابيين عبر العراق.



وقالت "يني شفق" أن زعيم "داعش" أبو بكر البغدادي يعمل تحت إشراف الولايات المتحدة. ونشرت صورته داخل سيارة أميركية مدرعة. كما أكد مسلحو "داعش" الفارين من هجمات "الباغوز" هذه الصور.



إلا أن الصحيفة لم تحصل على معلومات حول مكان ووقت التقاط هذه الصورة.

المصدر: الجديد