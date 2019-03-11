living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

10 مهن "تنقرض" قبل 2040

11
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
سيختفي خلال السنوات العشرين المقبل وظائف ومهن عدة، لا سيما مع الزحف التكنولوجي المستمر، الذي أصبح يطغى على الكثير من الوظائف.
 
ومع تطور تكنولوجيا الروبوتات في العديد من الصناعات، أصبح لا مكان للإنسان في الكثير من المهن، ونستعرض منها 10 وظائف، وفق ما ذكر موقع "توب غير أب".    
 
أمين المكتبة
 
تقلص عدد أمناء المكتبات العامة حول العالم في السنوات القليلة الماضية مع تزايد اعتمادها على الأرشفة الإلكترونية، وأصبح مستخدمي المكتبات لا يعتمدون على أمين المكتبة لمساعدتهم في العثور على الكتب.
 
 طباعة الصحف
 
بدأت طباعة الصحف الورقية تنهار مع تزايد اعتماد الناس على الإنترنت في استقاء الأخبار، الأمر الذي وضع العاملين في صناعة الصحف المطبوعة في خطر.
 
خدمات البريد
 
تقلصت خدمات البريد بشكل كبير في السنوات الماضية، بعد أن أصبحت أغلبية فواتير الخدمات تصل للمستهلكين عبر البريد الإلكتروني، حتى أن مهنة ساعي البريد باتت شيئا من الماضي.
 
وكلاء السفر
 
استغنى الكثيرون هذه الأيام عن وكلاء السفر لتخطيط رحلاتهم بعد أن تجاوزت التكنولوجيا العنصر البشري. إذ بات بالإمكان حجز الرحلة والفندق والمواصلات خلال دقائق بكسبة زر.
 
عمال التجميع
 
استوعب خطوط التجميع في المصانع منذ انطلاقها في عام 1902 ملايين البشر، لا سيما في قطاع صناعة السيارات، لكن هذه المهنة في طريقها إلى الاضمحلال مع زيادة الاعتماد على الروبوتات.
 
التسويق الهاتفي
 
بعد أن أصبح التسوق عبر الإنترنت ثقافة مجتمعية هذه الأيام، لم تعد هناك حاجة للتسويق عبر الهاتف الذي كان شائعا في أواخر القرن الماضي. وعندما دخلت وسائل التواصل الاجتماعي على خط التسويق لم يعد ثمة مكان للتسويق الهاتفي.
 
 الكاشير
 
مكّن إدخال التكنولوجيا إلى العديد من المتاجر، المستهلكين من خدمة أنفسهم بأنفسهم، إذ أصبح بالإمكان وزن الخضراوات والفواكه وسداد قيمتها بنفسك. وفي غضون 20 عاما ستخلو المتاجر تماما من عاملي الكاشير.
 
الحطابون
 
مع تغير المناخ وزيادة الوعي بانبعاثات الكربون، يحرز المجتمع خطوات متقدمة في الحفاظ على كوكب الأرض. وفي هذا الإطار، سيتم استبدال العالم الرقمي بالورق، وبالتالي سيتوقف عمل الحطابين.
 
صرافو البنوك
 
أصبحت ماكينات الصراف الآلي في كل مكان من حولنا تقريبا، بل إن تطبيقات المصارف اليومية تمكن المستهلكين من تسديد مشترياتهم من دون نقود، وهذا بدوره سيؤدي إلى اختفاء صرافي البنوك خلال السنوات المقبلة.
 
عمال الغزل والنسيج
 
في السنوات المقبلة، سيواجه عمال مصانع الغزل والنسيج خطر فقدان وظائفهم. ليس لأن هناك نقصا في الطلب على المنتجات، لكن لأن العمل ستتم حوسبته وتقوم به الحواسيب بدلا من البشر.
 
 
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout