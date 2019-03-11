العثور على ابنة مصارع شهير جثة هامدة في ظروف غامضة!

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فورما إحدى بنات بطل الملاكمة في الوزن الثقيل جورج فورمان الخمسة ماتت في ظروف غامضة بعد العثور على جثتها يوم السبت في منزلها في أتاسكوسيتا بولاية تكساس.وقد عثر أحد أفراد أسرتها على الجثة، دون أن يكون هناك أي آثار واضحة لسبب الوفاة .

وصرحت الشرطة إنها لن تكشف عن أي معلومات قبل ظهور نتائج التشريح والتحقيقات، وأنها لا ترغب في طرح توقعات بشأن حالة الوفاة الغامضة لابنة جورج فورمان البالغة من العمر 42 عاما.

وكانت فريدا، التي تعيش مع زوجها وابنتها، قد بدأت الملاكمة في وزن الوسط عام 2001، وحققت 5 انتصارات متتالية، 3 منها بالضربة القاضية، قبل أن تخسر في العام التالي، وتعلن اعتزالها فيما بعد نزولا عند رغبة والدها ، بحسب صحيفة ميل أونلاين البريطانية.وكانت فريدا التحقت بجامعة سام هيوستن الحكومية، حيث درست علم "العدالة الجنائية".

وظهرت فريدا في العديد من البرامج والأفلام الوثائقية، ومن بينها "ما وراء المجد" و"10 أمور يجب على المرء أن يختبرها"، وغيرها.