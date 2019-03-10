هذه هي الأحلام التي يشاهدها المرضى قبل وفاتهم

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أجرى أطباء مستشفى بوفالو الخاص بتخفيف آلام المرضى المصابين بأمراض مستعصية، دراسة بشأن الأحلام التي يشاهدها المرضى عادة.

ونشر الأطباء نتائج دراستهم في مجلة”Journal of Palliative Medicine”، وجاء فيها: “تم خلال هذه الدراسة التي استمرت أكثر من 10 سنوات الاستفسار، من المرضى المصابين بأمراض خطيرة مستعصية، عن الأحلام التي يشاهدونها عادة أثناء نومهم. واتضح من إجابات المرضى أن مشاهدتهم لأحلام غير معتادة تبدأ قبل ثلاثة أسابيع من وفاة المريض. وقد أكد جميع المرضى أن أحلامهم أصبحت واضحة ومضيئة، لذلك بدت وكأنها في الواقع”.

وتبين الدراسة أن أكثر الأحلام انتشارا كانت تلك التي تجمع المريض بأقاربه المتوفين، حيث تضمنت الحديث مع المتوفي الذي يدعو المريض للذهاب معه، ويحاول تهدئته.

كما أن 59% من المشتركين في الدراسة أشاروا إلى أنهم اشتروا في منامهم تذاكر سفر وجمعوا أمتعتهم، وكان إلى جانبهم أقاربهم الأحياء والأموات عندما كانوا ينتظرون بداية الرحلة. وحسب قولهم، فقد كانوا مرتاحين جدا بحيث لم يرغبوا بالفراق.

وحلم بعض المرضى (29%) بأنهم تحدثوا مع أقربائهم الأحياء، و28% منهم شاهدوا أحداثا من حياتهم جلبت لهم السعادة. ويستثنى من كل هذا الأطفال، حيث أشاروا إلى أنهم في أحلامهم كانوا يلعبون مع الحيوانات المنزلية الميتة، وفي بعض الأحيان كانوا يشاهدون أشخاصا لا يعرفونهم.

ويعتقد الأطباء أن الأحلام الأخيرة التي يشاهدها المرضى قبيل الموت تساعدهم نفسيا وتجلب لهم الهدوء قبل رحيلهم.