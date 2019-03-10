living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هذه هي الأحلام التي يشاهدها المرضى قبل وفاتهم

10
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أجرى أطباء مستشفى بوفالو الخاص بتخفيف آلام المرضى المصابين بأمراض مستعصية، دراسة بشأن الأحلام التي يشاهدها المرضى عادة.
ونشر الأطباء نتائج دراستهم في مجلة”Journal of Palliative Medicine”، وجاء فيها: “تم خلال هذه الدراسة التي استمرت أكثر من 10 سنوات الاستفسار، من المرضى المصابين بأمراض خطيرة مستعصية، عن الأحلام التي يشاهدونها عادة أثناء نومهم. واتضح من إجابات المرضى أن مشاهدتهم لأحلام غير معتادة تبدأ قبل ثلاثة أسابيع من وفاة المريض. وقد أكد جميع المرضى أن أحلامهم أصبحت واضحة ومضيئة، لذلك بدت وكأنها في الواقع”.

وتبين الدراسة أن أكثر الأحلام انتشارا كانت تلك التي تجمع المريض بأقاربه المتوفين، حيث تضمنت الحديث مع المتوفي الذي يدعو المريض للذهاب معه، ويحاول تهدئته.

كما أن 59% من المشتركين في الدراسة أشاروا إلى أنهم اشتروا في منامهم تذاكر سفر وجمعوا أمتعتهم، وكان إلى جانبهم أقاربهم الأحياء والأموات عندما كانوا ينتظرون بداية الرحلة. وحسب قولهم، فقد كانوا مرتاحين جدا بحيث لم يرغبوا بالفراق.

وحلم بعض المرضى (29%) بأنهم تحدثوا مع أقربائهم الأحياء، و28% منهم شاهدوا أحداثا من حياتهم جلبت لهم السعادة. ويستثنى من كل هذا الأطفال، حيث أشاروا إلى أنهم في أحلامهم كانوا يلعبون مع الحيوانات المنزلية الميتة، وفي بعض الأحيان كانوا يشاهدون أشخاصا لا يعرفونهم.

ويعتقد الأطباء أن الأحلام الأخيرة التي يشاهدها المرضى قبيل الموت تساعدهم نفسيا وتجلب لهم الهدوء قبل رحيلهم.

العالم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout