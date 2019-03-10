جنسيات ضحايا الطائرة الإثيوبية..

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نشرت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية صورة من موقع تحطم طائرة الركاب التابعة لها، على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك»، وظهر موقع الحادث عبارة عن ركام الطائرة التي لم يعد لبدنها أثر. وفي منشور الشركة، التي غيرت صورها إلى الأسود حداداً على الضحايا، أكدت أن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية ذهب لتفقُّد موقع الحادث، ويقدم عزاءه لأُسر ضحايا الطائرة، التي لم ينجُ أحد من ركابها الـ149 إلى جانب 8 أفراد من طاقم العمل.

ضحايا عرب في الطائرة المنكوبة

في حين أكد المدير التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية أن 6 مصريين ومغربيَّين ويمنياً وسودانياً وسعودياً من بين ضحايا تحطم الطائرة، وفقاً لوكالة أنباء الأناضول.

كما كان من بين ضحايا الحادث 32 كينياً و9 إثيوبيين، و18 كندياً، و8 إيطاليين، و8 صينيين، و8 أمريكيين، و7 فرنسيين.وقد أكدت هيئة الإذاعة الإثيوبية أن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة، صباح الأحد 10 مارس/آذار 2019، مؤكدةً عدم وجود أي ناجين.

الطائرة سقطت بعد 6 دقائق من الإقلاع

قبل ساعات، أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية سقوط طائرة ركاب تابعة لها، بينما كانت متجهة إلى نيروبي. وقالت الشركة إن الرحلة (إي.تي 302) تحطَّمت قرب بلدة بيشوفتو، التي تقع على بُعد 62 كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من العاصمة أديس أبابا. وأضافت أن الطائرة كانت من طراز «بوينغ 737-800 ماكس». وقد أقلعت الطائرة من مطار بولي بأديس أبابا، في الساعة 8.38 صباحاً بالتوقيت المحلي، قبل أن تفقد الاتصال مع برج المراقبة بعد ذلك بدقائق، في تمام الساعة 8.44 صباحاً.

عربي بوست