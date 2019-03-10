إذاعة أميركية: كوريا الشمالية قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ

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أوردت الإذاعة الأميركية العامة، بالاستناد إلى صور التقطتها أقمار صناعية لمجمع أبحاث قرب بيونغ يانغ، أن كوريا الشمالية قد تكون تستعد لإطلاق صاروخ.

إيلاف: حصلت الإذاعة على صور من شركة ديجيتال غلوب تظهر مجمع سانومدونغ، قبل القمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في هانوي، في أواخر فبراير.

تظهر الصور الملتقطة في 22 فبراير، وجود سيارات وشاحنات وعربات ورافعات في الموقع. وفي تصريح للإذاعة أكد جيفري لويس، الخبير في معهد ميدلبوري للدراسات الدولية في مونتيري، "إذا جمعتم كل هذه العناصر، فإن ذلك يشبه إلى حد بعيد ما يفعله الكوريون الشماليون عندما يقومون بصنع صاروخ".

وفي يوليو 2018، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن وكالات الاستخبارات المركزية الأميركية رصدت، عبر صور للأقمار للصناعية، بناء "صاروخ واحد أو اثنين جديدين على الأرجح" في الموقع المذكور.

وذكر خبراء أميركيون بالاستناد إلى صور جديدة للأقمار الصناعية، الخميس، أن موقع سوهايي (أو تونغشانغ-ري) الذي يضم قاعدة إطلاق ومحطة اختبار محركات صاروخية، أعيد بناؤه سريعًا، و"عاد إلى وضعه العملاني". وكان تدمير هذا الموقع من الوعود النادرة الملموسة التي قطعها للولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة الزعيم الكوري الشمالي.

في ضوء كل هذه المعلومات، حذر ترمب الأربعاء من أنه سيشعر "بخيبة أمل شديدة، شديدة جدًا" في حال تأكدت. لكن ترمب عاد وصرح الخميس "سنرى"، "سنجيبكم في غضون عام تقريبًا"، في ما بدت أنها إشارة تهدئة.