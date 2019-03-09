الاتحاد الأوروبي يفرض تأشيرة دخول على الأميركيين

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يبدأ الاتحاد الأوروبي في فرض تأشيرة دخول على الأميركيين بدءا من 2021، وذلك لحماية بلاده من "الإرهابيين والمهاجرين"، حسب "CNN".



ويسافر الأمريكيون حاليا إلى الاتحاد الأوروبي، بدون تأشيرة لمدة 90 يوما.

وأقر الاتحاد الأوروبي قراره الجمعة بأنه سيطلب تأشيرة دخول من الأميركيين الراغبين في زيارة أي من دول الاتحاد الـ26.

ويحتاج الأميركي لدخول منطقة شينغن لجواز سفر، وحساب إلكتروني، وبطاقة ائتمان، لكي يدخل لأوروبا.

وكانت هناك مشكلة بين أميركا والبرلمان الأوروبي بسبب 5 دول تطلب من الأميركيين تأشيرة لدخولها، هي بلغاريا، وكرواتيا، وبولندا، ورومانيا، وقبرص.