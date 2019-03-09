تفاصيل تُكشف لأول مرة عن الساعات الأخيرة للبغدادي في الباغوز!

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نقلت صحيفة "بغداد اليوم" العراقية عن مصدر أمني تفاصيل الساعات الأخيرة التيقضاها زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي، في مدينة الباغوز السورية قرب الحدود العراقية، قبل أن يختفي، مشيرة الى أنه "قضى نحو 3 أسابيع في الباغوز قبل أن يتوارى عن الأنظار وسط معلومات تفيد بأنه رحل عن المدينة إلى مكان آخر".

وأضاف المصدر أن "نشاط البغدادي كان ليليا ولا يخرج نهارا أبدا، ولا يبقى في منزل واحد سوى ليليتين على أكثر تقدير، ودائما ينام في غرف أو أنفاق تحت الأرض".

ولفت إلى أنّه تخلى عن فكرة ارتداء الحزام الناسف، مبيناً أنّه كان يعاني من إصابة سابقة وحركته كانت بطيئة نوعاً ما ويحيط به أربعة حراس ملثمين.

المصدر: بغداد اليوم