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جلس في مقعده ودعا لسقوط الطائرة.. فطُرد منها!

9
MARCH
2019
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طرد أمن مطار إسلام آباد رجلا كان على متن رحلة متجهة إلى أستراليا، حيث بدأ "يدعو بصوت مسموع من أجل تحطم الطائرة" قبل دقائق من إقلاعها.
 
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن الراكب، واسمه خليل، دعا بصوت عال من أجل أن تحدث كارثة تودي بالطائرة ومن عليها، بمجرد أن استقر على مقعده، في المطار الرئيسي بالعاصمة الباكستانية.
 
وأثار تصرف الرجل الذعر بين الركاب وطاقم الطائرة، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، الأمر الذي دفع قائد الطائرة إلى استدعاء أمن المطار وطرده.
 
وفي نوفمبر الماضي، شهد مطار إسلام آباد حادثا مريبا أيضا، حيث أشعل راكب النار في حقائبه بسبب إلغاء الخطوط الجوية الباكستانية إحدى رحلاتها نظرا لسوء الأحوال الجوية.
 
وانتشر حينها مقطع مصور للرجل وهو يحرق ملابسه، في إحدى ردهات المطار قبل أن يتدخل الأمن.
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