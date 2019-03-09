"زواج مخادع" يقود عروسا ورجلين للسجن في أميركا

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كان رجل وصديقته، يتسولان على طريق في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة، عندما ظهر رجل غريب على جانب الطريق وعرض على المرأة الزواج.

وعرض الرجل الأجنبي الزواج على تلك السيدة بزعم أن يتمكن من البقاء في أميركا، وقال للثنائي إنهما سوف يحصلان على 12 ألف دولار، وما يكفي لسداد أقساط منزل وسيارة، بحسب الادعاء الأميركي.

واستنادا إلى وثائق المحكمة، نقلت صحيفة "ذي نيوز آند أوبزرفر" أن مليسا آن غودشال (31 عاما) قبلت عرض الزواج الذي قدمه ليفان لوماتاتج، وهو مواطن من جورجيا.

كما أن رفيقها روبرت كينيرلي (46 عاما) كان شاهدا في مراسم زواجهما، وفقا لوكالة "أسوشييتد برس".

وقال مكتب الادعاء إن الأشخاص الثلاثة يواجهون الآن اتهامات تتعلق بالاحتيال المرتبط بالزواج.

ولم تتضمن التقارير الإخبارية تعليقات من فريق الدفاع عن الأشخاص الثلاثة.