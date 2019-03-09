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وفاة مأساوية لملكة جمال الكون بعمر 20 عاما

9
MARCH
2019
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في حادثة مأساوية، توفيت الفائزة بلقب ملكة جمال الكون للمراهقات، عن عمر لا يتجاوز 20 سنة، بعد رحلة عائلية إلى النمسا لأجل الاحتفال بعيد ميلادها.
 
وأعلنت عائلة عارضة الأزياء، لوتي فان دير زي، وفاة الابنة، على المنصات الاجتماعية قائلة: "لقد رحلت جوهرتنا عن الحياة مساء الأربعاء 6 مارس عند الساعة العاشرة و47 دقيقة".
 
وأضافت العائلة في تدوينة على إنستغرام "إنه لمن الأمور التي لا تخطر على بال أن ابنتنا الحبيبة لم تعد اليوم بيننا. قلوبنا منكسرة حقا من جراء ما حصل".
 
ورحلت الحسناء الهولندية عن الحياة خلال أيام الاحتفال بعيد ميلادها، وظلت لمدة أسبوعين في حالة غيبوبة على إثر إصابتها بنوبة قلبية حادة ألزمتها المستشفى.
 
وتم تتويج الراحلة بلقب ملكة جمال المراهقات في هولندا سنة 2016، وفي العام الموالي نالت لقب ملكة جمال الكون للمراهقات، وبدأت مسارا مهنيا حافلا في عرض الأزياء.
 
وبعدما أصيبت أعضاء الراحلة بفشل كبير وتوقف دماغها عن العمل ولم يعد يقوم بأي نشاط، وافقت العائلة عل إزالة الأجهزة التي تبقي الابنة على قيد الحياة في مستشفى بمدينة ميونخ الألمانية.
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