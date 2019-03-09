عنزة نوبية.. عمدة في فير هافن الأميركية

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أصبحت عنزة نوبية عمرها 3 سنوات وتحمل الاسم لينكولن أول عمدة شرفي من الحيوانات الأليفة لبلدة فيرهافن بولاية فيرمونت الأميركية !



اختار سكان البلدة العنزة لشغل المنصب الشرفي لمدة عام على أن تبدأ مهامها رسميا الثلاثاء.

تم انتخاب العنزة من بين 16 حيوان أليف في يوم اجتماع البلدة، وكان معظم المنافسين من الكلاب والقطط.

وخلال توليها المنصب من المتوقع أن تحضر العنزة فعاليات محلية بما فيها استعراض يوم الذكرى.

تجدر الإشارة إلى أن بلدة فير هافن التي يصل عدد سكانها إلى 2500 نسمة تقع على حدود نيويورك إلى الغرب من روتلاند، لا يوجد بها عمدة من البشر.