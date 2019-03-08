"قفزة مفاجئة" في سعر أغلى سيارة بالعالم

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بعد أن احتلت "بوغاتي" عناوين الأخبار في مختلف أنحاء العالم بفضل سيارتها الأغلى في التاريخ، عادت الشركة لتصدم متابعيها ببيع سيارتها بسعر قياسي، فاق سعرها القياسي السابق.

ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن الشركة، أن أغلى سيارة جديدة في العالم بيعت مقابل 18.9 مليون دولار.

وكانت بوغاتي قد كشفت في معرض جنيف للسيارات، عن سيارتها "لا فواتور نوار"، بسعر بلغ 12.452.905 دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

لكنها أعلنت، الخميس، أن السيارة بيعت برقم قياسي جديد، دون أن يتم الكشف عن هوية المشتري.

وأطلقت الشركة على سيارتها اسم "لا فواتور نوار" أو "السيارة السوداء"، وهي جديدة كليا وصنعت تقديرا لطراز "تايب 57 أس سي أتلانتيك"، التي اعتبرت أيقونة جان بوغاتي.

ويمكن وصف مظهر هذه السيارة السوداء بأنه الأفضل لسيارات "بوغاتي" في السنوات الأخيرة، مع انحناءاتها المثيرة وزواياها غير الحادة ومظهرها القوي.

أما إيتيين سالومي مصمم بوغاتي فقال إن كل عنصر في السيارة تمت صناعته يدويا، كما أن هيكلها الخارجي "المصنع من ألياف الكربون يحتوي على لمعان أسود عميق لا ينقطع إلا عن طريق بنية الألياف المتناهية الصغر"، مضيفا أن هذه هي "المادة التي تم التعامل معها بشكل مثالي".

وأشار إلى أن العمل على التصميم استغرق وقتا طويلا بحيث وصل الفريق المصمم إلى مرحلة "لم يعد بإمكانه أن يطور أو يحسن أكثر".

أما مميزات السيارة، فهي أنها زودت بمحرك بثماني أسطوانات سعته 16 لترا، وينتج قوة تصل إلى 1479 حصانا، في حين يبلغ عزم الدوران 1600 نيوتن متر.

ومن المتوقع أن تنتج الشركة عددا محدودا من هذا الطراز الفخم والباهظ من السيارة.