living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صفعة قوية للممثلة الإباحية بخصوص علاقتها بترامب

8
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أظهرت أوراق محكمة أن قاضيا اتحاديا في لوس أنجليس رفض، الخميس، دعوى قضائية أقامتها ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز للتراجع عن تسوية أبرمتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حصلت بموجبها على أموال مقابل تكتمها عن علاقته معها.
 
وأقامت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، دعوى قضائية في مارس 2018 للتراجع عن اتفاق عدم الإفصاح الذي يمنعها من الحديث عن علاقتها الجنسية المزعومة مع ترامب في عام 2006.
 
وكان الطرفان توصلا إلى الاتفاق  في الأسابيع التي سبقت انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.
 
وفي المقابل ينفي ترامب إقامة علاقة مع دانيالز.
 
وفي ديسمبر الماضي، أمر قاض اتحادي بولاية كاليفورنيا، دانيلز، بدفع مبلغ 293 ألف دولار للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كرسوم قانونية بعد رفضه في وقت سابق دعوى تشهير أقامتها ضده.
 
وقال محامي الرئيس الأميركي، تشارلز هاردر، إن الحكم يشكل نصرا كاملا لترامب وهزيمة كاملة لستورمي دانيلز في هذه القضية.
 
وأضاف أن المبلغ سيغطي 75 بالمئة من أتعاب محامي ترامب، بعد أن طلبوا في وقت سابق ما يقرب من 390 ألف دولار كرسوم قانونية، وفقا لـ"بيزنس إنسايدر".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout