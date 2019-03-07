living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السجن 94 عاما لرجل وزوجته صورا نفسيهما بـ"فيديو منحط"

7
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قضت محكمة أميركية في مقاطعة أونسلو بولاية نورث كارولينا، الاثنين، بسجن رجل وزوجته صورا نفسيهما بينما كانا يرتكبان جريمة بشعة، وذلك لمدة إجمالية 94 عاما، بحسب ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.
 
وقررت المحكمة سجن الزوج ماثيو ماينارد وزوجته ديان ماكراكن ماينارد، وكلاهما في الخامسة والثلاثين من العمر، 47 عاما لكل منهما بعد اعترافهما باغتصاب لطفلين عمرهما 13 عاما.
 
وأقر الزوجان، وهما من مدينة سنيدس فيري في نورث كارولينا، بالجرائم التي اتهما بها، بما فيها استغلال جنسي من الدرجة الأولى لقاصر، وذلك بعد مرور 13 شهرا على اعتقالهما أول مرة في يناير عام 2018.
 
وأوضحت التقارير الأمنية أن الزوجين استخدما هاتفا ذكيا في تصوير جريمتهما بحق الأطفال، ثم حملا لقطات الفيديو على موقع للتخزين السحابي.
 
ويعتقد أن ضحيتي الاعتداء الجنسي، اللذين لم يكشف عن هويتهما، معروفين للزوجين.
 
 وكانا الزوجان قد انكشفا بعد أن علمت الشرطة بوجود لقطات إباحية لأطفال في منزل الزوجين، لكن المحققين لم يحددوا كيف علموا بوجود هذه الأفلام الإباحية.
 
وكانت الصفحة الخاصة لديان على فيسبوك تغص بتعليقات تطالب بمعلومات عن أطفال مفقودين، وذلك حتى تاريخ اعتقالها.
 
كما شاركت في صفحتها بأخبار عن أطفال آخرين تعرضوا للإساءة والاستغلال.
 
وبحسب الملفات القضائية، فإن الزوجة لم تكن قد أدينت بأي جريمة قبل هذه، أما زوجها فقد أدين بامتلاك مسروقات في العام 2001.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout