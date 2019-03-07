A + A -

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، أن مدمرة بريطانية ستراقب قوة مهام بحرية روسية أثناء مرورها عبر القنال الإنجليزي.

وتم استدعاء المدمرة (ديفندر) للإبحار في مطلع الأسبوع، ومراقبة الفرقاطة (أدميرال جورشكوف) وثلاث سفن ملحقة بها، أثناء اقترابها من المياه الإقليمية البريطانية قبالة أسكتلندا.

وأوضحت الوزارة أن المدمرة ستواصل مرافقة المجموعة الروسية هذا الأسبوع أثناء مرورها عبر القنال الإنجليزي.

وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطانية مارك لانكستر، في بيان: "سنواصل العمل مع حلفائنا لمراقبة السفن الروسية المارة عبر المياه الدولية بالقرب من سواحلنا، لنتأكد من أن البحرية الروسية تتبع البروتوكول الصحيح في رحلتها".

وتراقب سفن البحرية الملكية عادة السفن الحربية الروسية عند مرورها عبر القنال الإنجليزي.

وفي مايو الماضي قال قائد البحرية الملكية الأميرال فيليب جونز في خطاب، إن بريطانيا تواجه "نشاطا بحريا روسيا أكثر جرأة بوضوح، وهو ما يختبر عزمنا دوما".