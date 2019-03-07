living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بريطانيا.. تتأهب لـ"زيارة روسية" مقلقة

7
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأربعاء، أن مدمرة بريطانية ستراقب قوة مهام بحرية روسية أثناء مرورها عبر القنال الإنجليزي.

وتم استدعاء المدمرة (ديفندر) للإبحار في مطلع الأسبوع، ومراقبة الفرقاطة (أدميرال جورشكوف) وثلاث سفن ملحقة بها، أثناء اقترابها من المياه الإقليمية البريطانية قبالة أسكتلندا.

وأوضحت الوزارة أن المدمرة ستواصل مرافقة المجموعة الروسية هذا الأسبوع أثناء مرورها عبر القنال الإنجليزي.

وقال وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة البريطانية مارك لانكستر، في بيان: "سنواصل العمل مع حلفائنا لمراقبة السفن الروسية المارة عبر المياه الدولية بالقرب من سواحلنا، لنتأكد من أن البحرية الروسية تتبع البروتوكول الصحيح في رحلتها".

وتراقب سفن البحرية الملكية عادة السفن الحربية الروسية عند مرورها عبر القنال الإنجليزي.

وفي مايو الماضي قال قائد البحرية الملكية الأميرال فيليب جونز في خطاب، إن بريطانيا تواجه "نشاطا بحريا روسيا أكثر جرأة بوضوح، وهو ما يختبر عزمنا دوما".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout