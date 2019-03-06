ترامب عن استبعاد كلينتون لخوض انتخابات 2020: سوف أفتقدها

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علق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، على تأكيد هيلاري كلينتون بأنها لن تترشح للرئاسة في انتخابات 2020، حيث استبعدت المرشحة الرئاسية السابقة أية تكهنات بخصوص محاولة ثالثة من جانبها للوصول إلى البيت الأبيض.

وأضاف ترمب في تغريدة على حسابه في "تويتر": "هل يعني هذا أنني لن أتنافس معها مجدداً؟ سوف أفتقدها بالتأكيد!"

وكانت كلينتون استبعدت للمرة الأولى في مقابلة تلفزيونية الإثنين الترشح لانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في 2020.

وقالت كلينتون لقناة "نيوز 12" المحلية في نيويورك: "لن أترشح لكنني سأواصل التحدث عما أؤمن به والدفاع عنه". وأضافت "أريد التأكد من أن الناس يدركون أنني سأواصل الكلام".

وأكدت وزيرة الخارجية السابقة (2009-2013) "لن أذهب إلى أي مكان. ما يحدث حالياً في بلدنا يثير قلقي العميق".

والتقت كلينتون شخصيات ديمقراطية تريد الترشح للسباق الرئاسي في 2020.

وذكرت شبكة التلفزيون الأميركية "سي إن إن" أن جو بايدن نائب الرئيس السابق باراك أوباما، سيكون من المرشحين للرئاسة.

alarabiya.net