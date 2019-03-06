أين اختفت ميلانيا ترامب منذ بداية 2019!؟

A + A -

ظلت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مختفية عن الأنظار، منذ بداية العام الجاري 2019، وهو ما أثار تساؤلات العديد من وسائل الإعلام الدولية والعالمية عن مكانها.

ولكن ترامب كشف الثلاثاء مكان زوجته، وذلك عبر تغريدة على موقع "تويتر"، أشار فيها إلى أنها ستشارك في عرض مباشر على الهواء في منتجع بمدينة لاس فيغاس، وذلك ضمن جولة ترويجية لحملتها الخيرية "كن أفضل".

وأضاف الرئيس الأميركي أنّ ميلانيا ترامب، ستشارك في اللقاء المفتوح حول إساءة تناول المواد الأفيونية.

وكانت تقارير أميركية ذكرت في الفترة الماضية، أن ميلانيا ترامب لم تظهر علنيا منذ كانون الثاني، ولكنها اكتفت في ذلك الشهر بالتغريد على "تويتر"، بصور للبيت الأبيض المغطى بالثلوج التي ضربت العاصمة الأميركية واشنطن وقتها.