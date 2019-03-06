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اليكم أصغر مليارديرة "عصامية" في التاريخ

6
MARCH
2019
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نجحت ممثلة تلفزيون الواقع، كايلي جينر، في تخطي مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، لتصبح أصغر مليارديرة كونت ثروتها بنفسها في التاريخ.
 
واستطاعت جينر (21 عاما)، انتزاع لقب أصغر ملياردير كونت ثروتها بنفسها في التاريخ من زوكربيرغ، وفقا لقائمة أثرياء العالم السنوية التي أصدرتها مجلة "فوربس" الأميركية، ونقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وتبلغ صافي ثروة جينر مليار دولار، نجحت في تكوينها من خلال مجموعة مستحضرات التجميل الخاصة بها "كيلي كومستيكس"، وتمكنت بذلك من التفوق على زوكربيرغ، الذي كوّن نفس هذه الثروة، منذ 11 عاما، وهو في عمر (23 عاما).
 
وأعربت جينر عن سعادتها لتحقيق هذا اللقب، قائلة: "لم أكن أتوقع شيئا، لكني أشعر بشعور جيد الآن".
 
وأضافت أن "الفضل في نجاحها يرجع إلى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، التي ضمنت لها قاعدة واسعة من العملاء".
 
وجاء في قائمة المليارديرات الشباب الذين كونوا ثرواتهم بأنفسهم، مؤسس موقع "سناب شات"، إيفان شبيغل (28 عاما) بثروة تقدر بـ2.1 مليار دولار، وكذلك أيضا مؤسس موقع "سترايب" للبرمجيات، جون كوليسون (28 عاما) بثروة تقدر بـ2.1 مليار دولار أيضا.
 
وضمت القائمة أيضا عددا من الشباب الآخرين، ولكنهم اعتمدوا على ثروة عائلتهم، مثل الأختين النرويجتين، ألكسندرا أندريسين (22 عاما)، وكاترينا أندريسين (23 عاما)، واللتين صنعتا ثروتهما التي تقدر بـ1.4 مليار دولار لكلا منهما من خلال شركة والدهما.
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