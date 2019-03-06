ترامب يبحث عن حلول عاجلة لوقف انتحار "المحاربين"

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تسعى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى وقف حالات الانتحار بين المحاربين القدامى بخطة تهدف لتعزيز التواصل من خلال إعطاء منح لبرامج مجتمعية.

وسيوقع ترامب على أمر يوجه وكالاته لتطوير البرنامج في غضون 12 شهرًا.

ويبحث فريق عمل جديد إنشاء نظام للمنح مماثل لبرنامج "الإسكان الداعم" التابع لوزارة شؤون المحاربين القدامى- والذي يوفر التمويل لبرامج الدولة والمحليات، ويستهدف أيضًا تنسيق الأبحاث حول الانتحار عبر الوكالات بشكل أفضل.

في الوقت الحالي، ينتحر حوالي 20 من قدامى المحاربين كل يوم، أي ما يقرب من ضعف المعدل بين السكان المدنيين.

ويقول المسؤولون إن 14 من هؤلاء العشرين لم يكونوا تحت رعاية وزارة شؤون المحاربين القدامى، مشيرين إلى الحاجة إلى تحسين التواصل معهم.

ولم يشر البيت الأبيض إلى التكاليف المتوقعة للبرنامج.