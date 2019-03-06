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إنذار يحبس الأنفاس في لندن

6
MARCH
2019
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أغلقت سلطات النقل محطة رئيسية لمترو أنفاق لندن لفترة وجيزة الثلاثاء بسب إنذار عن وجود حريق تبين لاحقا أنه إنذار كاذب، وذلك بعد ساعات من قول الشرطة إن ثلاثة قنابل أرسلت في طرود عبر البريد إلى مراكز نقل أخرى في المدينة.
 
وجرى إغلاق محطة كينغز كروس، وهي محطة تبادلية لنحو نصف ساعة بعد أنباء عن نشوب حريق.
 
وقالت متحدثة باسم هيئة النقل في لندن "نعتقد أنه كان إنذارا كاذبا في إحدى نقاط الحريق" مضيفة أن التحقيقات تتواصل لمعرفة سبب الإنذار.
 
وقال متحدث باسم فرقة إطفاء لندن، إنه ثمة إنذار كاذب وإن رجال الإطفاء تأكدوا من عدم وجود حريق خلال 10 دقائق من وصولهم عند الساعة 2144 بتوقيت غرينتش.
 
 كانت المحطة شهدت حريقا مدمرا في عام 1987 تسبب في مقتل 31 شخصا.
 
وقالت الشرطة يوم الثلاثاء، إن قنبلة أرسلت داخل طرد إلى مبنى إداري في مطار هيثرو بلندن مما أدى إلى اندلاع حريق عند فتحه لكنه لم يتسبب في وقوع أي إصابات.
 
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