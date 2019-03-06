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وزير الخارجية التركي الأسبق ياكش: أنقرة ارتكبت أخطاء في سوريا

6
MARCH
2019
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تحدث وزير الخارجية التركي الأسبق يشار ياكش عن ارتكاب تركيا أخطاء في سياساتها إزاء سوريا.

 

وقال ياكش في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية: "تركيا ارتكبت عدة أخطاء في سياساتها تجاه الأزمة السورية. وتتمثل إحداها في أنها وضعت كل البيض في سلة واحدة، وهذا ما يجب تجنبه في الدبلوماسية".

 

وأوضح أن "كل السياسات التركية كانت مبنية على الافتراض أن الرئيس السوري بشار الأسد سيرحل في وقت قريب. لكن هذا التقييم تبين أنه خاطئ، ولذلك باتت تركيا الآن مضطرة لتحمل العواقب".

 

وأضاف أن الخطأ الثاني كان قطع العلاقات مع سوريا وإغلاق جميع قنوات الاتصال بها.

 

وتابع الوزير الأسبق قائلا: "وثالثا، تعتبر محاولة دولة واحدة إسقاط الحكومة في دولة أخرى انتهاكا للقانون الدولي.

 

وهذه القاعدة تزداد أهمية عندما يدور الحديث عن دول الجوار، لأن الجغرافيا تدفع بدولتين مجاورتين للتعاون، في الأيام الجيدة والسيئة على حد سواء، والحكومة التي تمكنت من الحفاظ على السلطة تتذكر دائما الشر الذي ارتكبته الدولة المجاورة بحقها".

 

وأشار إلى أن تركيا كانت تتعاون مع الغرب لتزويد المعارضة المسلحة بالسلاح والذخيرة، ولم تتمكن من منع وقوع السلاح في أيدي المتطرفين، وتحولت إلى بلد عبور للأسلحة والمتشددين إلى سوريا.

 

وأضاف أن السلطات التركية لم تعترف بذلك رسميا، لكن التقارير الصحفية الدولية تحدثت كثيرا عن هذا الموضوع.

روسيا اليوم
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