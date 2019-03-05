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تراجع التضخم في تركيا مع تدخل الحكومة

5
MARCH
2019
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كشفت بيانات رسمية، أن معدل التضخم السنوي في تركيا تراجع خلال فبراير الماضي إلى أقل من الـ20% وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي.

وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين الشهر الماضي 19.67%، بتراجع طفيف عن يناير الماضي، الذي بلغ التضخم فيه 20.35%.

وتراجع نمو أسعار المستهلكين إلى دون 20%، مؤشر على أن حملة الحكومة لكبح التضخم بدأت تؤتي ثمارها.

وكانت الحكومة التركية قد تدخلت في السوق المحلية، بشراء المنتجات مباشرة من المزارعين وبيعها بأسعار مخفضة في جميع أنحاء البلاد.

وأشاد وزير المالية التركي براءت ألبيرق ببيانات فبراير باعتبار أنها تظهر نجاح جهود الدولة لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة الشهر الماضي، وقال، إنه "سيكون هناك تراجع كبير في التضخم بدءا من الصيف نتيجة لإجراءات هيكلية تتعلق بأسعار الغذاء".

بدورهم يرى خبراء اقتصاديون، أن التراجع ليس كافيا لدفع البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة فورا، ومن المتوقع أن يبقي البنك على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه بخصوص السياسة النقدية بعد غد الأربعاء.

ويشكل التضخم قلقا رئيسيا لحكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إذ بلغ في أكتوبر الماضي مستوى قياسيا هو الأعلى في 15 عاما بتجاوزه 25%، تزامنا مع هبوط الليرة أمام الدولار.

روسيا اليوم
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