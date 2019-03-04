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رأى وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن طلب بلاده الحصول على صواريخ "إس-400" من روسيا "قرار سيادي"، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وقال وزير الخارجية القطري في أعقاب لقائه بنظيره الروسي، سيرغي لافروف، إن قطر تسعى للحصول على صواريخ "إس-400" من روسيا.

وأشار محمد بن عبد الرحمن إلى أن هذه المساعي تشكل "قرارا سياديا لدولة قطر ولا شأن للسعودية أو أي بلد آخر بمثل هذه الأمور"، وفقا لما ذكرته الوكالة القطرية.

وكان وزير الخارجية القطري قد التقى بلافروف في قطر، الإثنين، قبل أن يغادر الأخير إلى السعودية حيث التقى بوزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير.