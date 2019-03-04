بالصور: تعرضوا لحادث بسيط، ولما نزل الأب لتفقد الاضرار، حلت الفاجعة… مقتل أفراد عائلة بأكملها ونجاة طفلهم الصغير فقط!!!

A + A -

انتهى حادث بسيط وقع لعائلة باكستانية في دولة الإمارات بمصرعها، عدا ابنها الصغير، وذلك بعد أن تعرضت لحادث عنيف آخر.

وبحسب صحيفة ”الإمارات اليوم“، فإن رجلًا باكستانيًا وزوجته وشقيقته لقوا مصرعهم، فيما نجا ابنه الصغير، وذلك بعد أن اصطدمت بسيارتهم مركبة رباعية الدفع يقودها خليجي، فدفع سيارة العائلة الباكستانية خارج الطريق، متسببًا بمقتلها.

وفي التفاصيل، فإن عائلة باكستانية وأثناء توجهها من دبي إلى العين، تعرضت لحادث بسيط، لكن الرجل الباكستاني ترك سيارته في منتصف الطريق العام، بدلًا من أن يتحرك بها إلى جانب الطريق بعد الحادث، فأتت مركبة رباعية الدفع يقودها شخص خليجي غير منتبه ليصدمها بقوة من الخلف.

ودفعت قوة الاصطدام مركبة العائلة إلى خارج الطريق، وتسببت في إصابة سائقها وزوجته وشقيقته بإصابات بليغة، أسفرت لاحقًا عن وفاتهم جميعًا، فيما أصيب ابنه (طفل صغير) بإصابات بسيطة، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج.

كما أصيب السائق الخليجي بإصابات بسيطة، فيما أقر أنه كان مشغولًا بغير الطريق حين ارتكب الحادث.

وقال كفيل السائق المتوفى إن الأخير اتصل به هاتفيًا وأبلغه بتعرضه لحادث بسيط على طريق دبي – العين، وهو متوقف حاليًا لمعاينة الأضرار، لكنه تعرض لاصطدام عنيف من المركبة الأخرى، وحين اتصل به لاحقاً وجد هاتفه مغلقاً فاتصل بالشرطة.

المصدر : ارم نيوز