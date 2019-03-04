living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بعد 14 عاما من المطاردات.. اعتقال ثاني أخطر رجل في إيطاليا

4
MARCH
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد 14 عاما من المطاردات المارثونية، نجحت الشرطة الإيطالية أخيرا في اعتقال أحد أخطر رجال المافيا في البلاد.
 
وبحسب صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن الشرطة اعتقلت ماركو دي لورو، 38 عاما، داخل شقة كان يعيش فيها مع زوجته بمدينة نابولي.
 
وذكرت الشرطة أن المجرم الخطير كان جالسا بجانب اثنين من القطط، وهو يأكل وجبة الباستا أثناء مداهمة بيته، وحضر نحو 150 ضابطا لأجل المشاركة في عملية التوقيف.
 
ويشتبه في أن يكون دي لورو مسؤولا بصفة مباشرة عدد من الجرائم "الثقيلة"، بينها 4 جرائم قتل على الأقل.
 
وأوضح أنطونيو دي إيسو رئيس شرطة نابولي في تصريح صحفي، أن العناصر الذين داهموا الشقة لم يجدوا أي أسلحة، كما أنهم وجدوا مبلغا صغيرا من المال.
 
وصدرت مذكرة اعتقال بحق دي لورو سنة 2016، وكان واحدا من 4 أربعة مطلوبين في البلد الأوروبي، بحسب وزارة الداخلية الإيطالية.
 
ويعد دي لورو الابن الرابع لزعيم عصابة سابق ومعروف في منطقة نابولي، وتقول تقارير صحفية إنه ثاني أخطر شخص في إيطاليا بعد زعيم المافيا الصقلي، ماتيو ماسينا دينارو.
 
وفي تعليقه على الاعتقال، قال رئيس الوزراء الإيطالي جوسيب كونتي، في تغريدة، إنه "يتقدم بشكره للأمن على ما قام به"، فيما وصف وزير الداخلية ماتيو سالفيني العملية بـ"المهمة جدا".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout