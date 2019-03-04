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14 قتيلا جراء أعاصير في ألاباما الأميركية

4
MARCH
2019
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قُتل 14 شخصا على الأقلّ جرّاء أعاصير ضربت ولاية ألاباما في جنوب شرق الولايات المتّحدة، على ما ذكرت وسائل إعلام أميركيّة.
 
وضرب إعصاران على الأقلّ مقاطعة لي الواقعة على الحدود مع ولاية جورجيا، بحسب ما نقلت شبكتا "إن بي سي" و"آي بي سي" عن مسؤول محلي.
 
وقال جاي جونز شريف مقاطعة لي الواقعة في شرق ألاباما على الحدود مع ولاية جورجيا "حتّى الآن، لدينا 14 حالة وفاة مؤكّدة".
 
وأضاف جونز متحدّثًا في شريط فيديو تم بثّه على صفحة فيسبوك تابعة لشبكة "سي بي إس"، أنّ هناك أشخاصًا كثيرين في عداد المفقودين، فيما أُدخل آخرون إلى المستشفيات وقد أصيب بعضهم بـ"جروح خطيرة".
 
وأشار إلى أنّ الإعصار قطع كيلومترات عدّة، متسبّبًا بدمار "كارثي" على طول مساره.
 
ولم يتحدّث الشريف سوى عن إعصار واحد، غير أنّ وسائل إعلام أميركيّة أشارت إلى أنّ أعاصير عدّة ضربت مقاطعة لي بشكل متزامن.
 
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