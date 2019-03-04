الجيش الروسي يتزود بأنواع جديدة من الذخائر

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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن كبير المصممين في المعهد المركزي لتصميم الأجهزة الدقيقة، إيغور أليكسيف، بتصميم أنواع جديدة من ذخائر الأسلحة الخفيفة للجيش الروسي.

وقال أليكسييف، إن مصممي المعهد ابتكروا ذخائر حارقة جديدة بعيار 12.7 ملم بمقدورها إشعال المحروقات الثقيلة. وأضاف أن المعهد انتهى كذلك من العمل على تصميم نوعين آخرين من الذخائر: حارقة، وخارقة حارقة بعيار 5.45 ملم.

وأوضح أن معهده تلقى من وزارة الدفاع الروسية طلبا بتصميم طلقات أكثر دقة، قادرة على خرق الدروع الخفيفة لتدخل في قوام طقم البزة العسكرية الواعدة للجندي الروسي من طراز "راتنيك".