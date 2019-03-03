فيديو- "تحدّي الجبنة"... الأطفال يدفعون الثمن والكبار يضحكون!

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بعد تحدي كيكي والدلو المثلج ظهر تحد غريب يتمثل في قيام الآباء بتصوير أنفسهم وهم يرمون شريحة جبن على وجوه أطفال رضع بينما تعلق الجبنة مغطية عينيه أو أنفه وفمه.



وقد بدأ هذا التحدي، بحسب "ديلي ميل"، عندما قام شخص بنشر مقطع فيديو الخميس 28 شباط 2019، وهو يلقي شريحة جبنة على وجه أخيه الصغير، لكنه عاد ليحذف المشهد الذي نشره مشيراً إلى أنه لم يكن يتوقع حدوث كل هذا الأمر وأن يصبح الفيديو من الأكثر مشاهدة.

وسرعان ما انتشر الفيديو بسرعة كبيرة وحاز أكثر من 8 ملايين مشاهدة. ونسخته أيضاً صفحات وحسابات أخرى وحاز على مشاهدات أخرى عالية.