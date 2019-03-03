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نائبة مادورو لـRT: غوايدو أصبح أضحوكة

3
MARCH
2019
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وصفت نائبة الرئيس الفنزويلي جولة المعارض البارز خوان غوايدو الذي تراهن عليه واشنطن في دول من أمريكا اللاتينية بـ"المسخرة"، واتهمته بالتواطؤ مع حكومات للإطاحة بالحكومة الدستورية.

 

وقالت النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، دلسي رودريغيز، في مقابلة مع قناة RT، في سياق حديثها عن زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي أعلن نفسه قبل أكثر من شهر رئيسا مؤقتا للبلاد، قالت: "إنني أشعر بالخجل من هذا الشخص الذي يجعل من نفسه أضحوكة ليس في بلاده فقط، بل على الساحة الدولية أيضا، حيث يقدم الآن مسرحية هزلية".

 

وأضافت: "غوايدو أعلن نفسه في ساحة عامة وبكل بساطة رئيسا لفنزويلا، والآن يتصرف بالطريقة نفسها في بلدان أخرى، دعنا نقول، في دول معينة تخضع حكوماتها لسلطة الولايات المتحدة. يصنع هذا الرجل مسخرة حقيقية أمام أعين المجتمع العالمي".

 

وفي إجابتها على سؤال حول إمكانية مقاضاة غوايدو في فنزويلا بعد رجوعه، قالت رودريغيز: "هذا الشخص الذي يصف نفسه بأنه سياسي يسعى للحصول على دعم (السيناتور الأمريكي) ماركو روبيو و(مستشار الأمن القومي الأمريكي) جون بولتون و(نائب الرئيس الأمريكي) مايك بينس و(الرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، ويهدد بذلك رئيس الجمهورية (نيكولاس مادورو)، لأنهم (السلطات الأمريكية) يهددونه بمعاقبته، إذا اتخذت الهيئات الحكومة الفنزويلية أي إجراء ضد غوايدو".

 

وتابعت بالقول إن "فنزويلا دولة قوية وصلبة يسود فيها القانون وتتمتع بالنظام الديمقراطي المتطور وتقف مؤسسات الحكم فيها للدفاع عن القانون الوطني ودستور الجمهورية".

 

وأشارت رودريغيز إلى أن بلادها تشهد في الوقت الراهن "انتهاكا مستمرا ومتعمدا للدستور الوطني" من قبل غوايدو الذي "يتواطأ مع حكومات لدول أخرى من أجل الإطاحة بالحكومة الدستورية"، مشددة على أن "أفعالا كهذه تستوجب المعاقبة بموجب القانون الجنائي والتشريعات ذات الصلة التي تسترشد بها سلطاتنا".

 

وأكدت رودريغيز أن الهيئات المعنية قد اتخذت الإجرارات اللازمة بحق غوايدو و"ستواصل الدفاع عن دولة القانون في فنزويلا".

روسيا اليوم
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