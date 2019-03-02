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الجوال يتسبب بوقوع 162 ألف حادث بالسعودية خلال 2018

2
MARCH
2019
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تسبّب استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة في وقوع 162 ألف حادث مروري ومئات الوفيات في المملكة العربية السعودية، خلال العام 2018.
وأوضحت صحيفة مكة السعودية، السبت، أن 460 شخصاً قضوا بسبب استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، مؤكدة وفاة 10 أشخاص أسبوعياً، في حين يؤدي استخدام المحمول إلى 456 حادثاً مرورياً في اليوم الواحد.

ونقلت الصحيفة هذه الأرقام عن لجنة التوعية الوطنية بالسلامة المرورية.

وأضافت أنّ لجنة السلامة المرورية أطلقت حملة للتوعية بمخاطر استخدام الجوال وعدم التركيز أثناء القيادة، تحت وسم "ردكْ يضرك".

وتهدف الحملة إلى توعية قائدي وقائدات المركبات بمخاطر الانشغال عن القيادة باستخدام الجوال وغيره، إضافة إلى التوعية بأهمية استخدام كراسي الأطفال، علاوة على نشر الإحصاءات والأرقام لضحايا هذا السلوك الخاطئ، بحسب الصحيفة.

وسنّت السلطات السعودية نظام مخالفات جديداً، في سبتمبر الماضي، تصل بعض الغرامات فيه إلى 10 آلاف ريال سعودي (2666 دولاراً أمريكياً).

وبلغ عدد الحوادث المرورية في عموم السعودية 13221 حادثاً، عام 2018، في حين بلغ عدد الإصابات 1075 من العام ذاته.

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