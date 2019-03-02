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لافروف خلال اتصال مع بومبيو يندد بالتهديدات الأمريكية الموجهة لسلطات فنزويلا الشرعية

2
MARCH
2019
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أعلن وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، استعداد موسكو لإجراء مباحثات مع واشنطن حول فنزويلا، منددا بالتهديدات الأمريكية لكاراكاس.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها إن الوزير سيرغي لافروف تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكي اليوم السبت.

وتمحور الحديث بين الوزيرين حول الوضع في فنزويلا، واستنكر لافروف خلاله "التهديدات الأمريكية الموجهة للقيادة الشرعية في فنزويلا"، واعتبرها "تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وفق البيان.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "التحريض والتأثير الخارجي المدمر تحت ذريعة واهية بتقديم المساعدة الإنسانية، لا علاقة لهما بالعملية الديمقراطية".

وأعرب لافروف عن استعداد موسكو "للاستجابة لمقترح واشنطن بإجراء مشاورات ثنائية حول الوضع الفنزويلي شرط الالتزام الصارم بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأن الفنزويليين وحدهم هم من يملكون الحق في تقرير مستقبلهم".

كما ناقش الطرفان مسائل دولية أخرى، واتفقا على مواصلة الاتصالات على مستوى الخبراء حول ملفات سوريا، وأفغانستان، وشبه الجزيرة الكورية.

روسيا اليوم
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