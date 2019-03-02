بالصورة: رئيس وزراء يفجّر مفاجأة في قمة شرم الشيخ... "أنا متزوج من رجل"!

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حصل رئيس وزراء لوكسمبورغ خافيير بيتل على دعم العديد من الوزراء الأوروبيين بعدما دافع عن حقه في العيش كمثلي خلال القمة العربية-الأوروبية التي عقدت مؤخرا في شرم الشيخ بمصر.

وأعلن بيتل، البالغ من العمر 45 عاما، أن "عدم قول أي شيء لم يكن خيارا"، معيداً نشر تغريدة للصحافي الألماني شتيفان لايفرت من قناة "تسي دي اف" الذي كتب أن خافيير بيتل قال في خطاب خلال القمة العربية الأوروبية إنه "متزوج من رجل" وهو أمر "يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة".

وأضاف لايفرت أن رد الفعل "تمثل بصمت فاتر من قبل البعض، وصمت يدل على الرضا من قبل آخرين".

وأكد عضو في حكومة بيتل هذه المعلومات لصحيفة "ليسانسييل" التي تصدر في لوكسمبورغ.

وبيتل متزوج من مهندس معماري منذ 2015 ، السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ.