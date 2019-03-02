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الليلة إستثنائية.. أُنظر إلى السماء وهذا ما ستراه

2
MARCH
2019
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في هذه الليلة الاستثنائية يمكن لهواة الفلك، وعشاق الظواهر الفلكية، الاستمتاع بمتابعة ظاهرة فلكية نادرة، تتمثل برؤية مجموعة من النجوم الغامضة قرب القمر، وذلك بالعين المجردة.

غير أن النجوم هذه ليست حقيقية، وإنما 3 كواكب من المجموعة الشمسية هي المشتري وزحل والزهرة، التي ستكون قريبة من القمر في السماء الصافية، وفقا لما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

ومن المنتظر أن يتقاطع القمر، الذي سيكون على شكل هلال بالطبع، مع كوكب الزهرة هذه الليلة، كما يوضح خبراء الرصد الفلكي وهواة الظواهر الفلكية.

وسيكون بإمكان القاطنين في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية رؤية هذه الظاهرة بالعين المجردة، وبالتالي لن يكونوا مضطرين لشراء أجهزة رصد ومراقبة باهظة لرؤيتها.

وبحسب الخبراء، فإن أفضل توقيت لمشاهدة لهذه الظاهرة الفلكية سيكون قبل شروق شمس يوم الأحد، بنحو ساعة.

وقال خبراء الظواهر الفلكية إنه في هذه الليلة، سيكون كوكب الزهرة أكثر سطوعا وأقرب إلى القمر، في حين سيكون كوكب زحل ظاهرا، لكن كوكب المشتري سيكون باهتا.

 

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