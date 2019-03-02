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"السمكة الشيطان" تثير الذعر في أستراليا

2
MARCH
2019
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أصيبت صيادة أسترالية بصدمة وحيرة عندما اصطادت ما كانت تعتقد أنها سمكة عادية أو سمكة أنقليس في المتنزه الوطني كاكادو شمالي أستراليا.
 
غير أن الصيادة تي هوكين شاهدت مخلوقا بحريا طوله 15 سنتيمترا معلقا بسنارتها، وكان لونه يميل إلى البني، ولا يملك عيون ولديه أسنان حادة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
 
وقالت هوكين إن ما اصطادته أشبه بسمكة "فضائية" غامضة أو بـ"سمكة شيطانية"، موضحة أنها تذكرها بكائن فضائي في أحد أفلام الخيال العلمي.
 
وأضافت هوكين: "رأس السمكة كان غريبا للغاية، ولكن جسمها أشبه بالأنقليس، ولم تتحرك أو يصدر عنها أي شيء وكأنها مصدومة أو في حالة سبات".
 
ومن الصور، تبدو السمكة من دون عيون رغم وجود مكان لهما، ويبدو فمها بارزا بعض الشيء وفيه أسنان حادة يميل لونها إلى الأخضر البنفسجي.
 
وقال خبير الأسماك مورغان غرانت، إن هذه السمكة تنتمي لعائلة الأنقليس أو فصيلة الأسماك شعاعية الزعانف، وتعيش في المياه العذبة والطينية.
 
وأشار إلى أنها لم تطور عيونا عادية كباقي الأسماك، بل إن الجلد يغطي موقع العينين لأنها تعيش في مياه موحلة في العادة، وتعتمد على حاسة اللمس في اصطياد فرائسها، موضحا أن هذا الأمر أيضا كان سببا في تطوير الأسنان القوية.
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