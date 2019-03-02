الطيار المزيف خدع الجميع 20 عاما.. وكشفه "خطأ قاتل"

بعد مرور عقدين من الزمن على عمله في الطيران، تكشفت حقيقة "الكابتن المزيف" بعد "مناورة جريئة" أجراها أثناء تحليقه فوق المجال الجوي السويسري.

وعمل وليام تشاندلر طيلة مسيرته المهنية مساعدا للطيار وفق أوراق مزورة، إلا أن شركة الطيران الجنوب أفريقية قد ألغت اعتماده مؤخرا.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن موقع "ميل آند غارديان"، أن "تحقيقا أجرته شركة الطيران في حادثة قد كشف عملية التزوير".

وبالرغم من عدم توفر تفاصيل عن الحادثة، إلا أن الموقع أشار إلى حدوثها في شهر نوفمبر، في رحلة كان تشاندلر يقودها من مطار أوليفر ريجنالد تامبو في جنوب أفريقيا إلى مطار فرانكفورت، وقد جرت فوق سويسرا.

وخلال الرحلة تولى تشاندلر مهمة مساعد الطيار، وقد أوليت إليه مسؤولية الإشراف على أدوات تحكم، حيث قام بحركات جوية غريبة لم يفهم سببها طاقم الطائرة، وفق ما نقل الموقع عن مصدرين في شركة الطيران لم تكشف عن اسميهما.

وعقب الهبوط، تمت الإشارة إلى "المغامرة" التي قام بها تشاندلر في تقرير السلامة الخاص بالرحلة، للتحقيق في الأسباب الكامنة وراء ذلك العمل.