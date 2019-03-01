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أهدأ مكان على الأرض.. تسمع فيه دقات قلبك وطقطقة عظامك

1
MARCH
2019
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يحتضن مقر شركة مايكروسوفت في العاصمة الأميركية واشنطن "غرفة الصمت" التي تعد أهدأ مكان على كوكب الأرض، إذ يمكن لمن يدخلها سماع دقات قلبه وطقطقة عظامه بوضوح.
 
ورغم الهدوء في الغرفة التي بلغت تكلفتها 1.5 مليون دولار أميركي، فإن كل من دخلها لم يتمكن من المكوث فيها أكثر من 45 دقيقة بشكل متواصل، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الجمعة.
 
وتستخدم مايكروسوفت غرفة الصمت لضبط دقة أصوات بعض منتجاتها، مثل سماعات الرأس ونقرة زر الفأرة، من أجل أن تكون مثالية ومريحة للمستهلكين.
 
وقد اشتكى عدد قليل ممن دخلوا إلى الغرفة من الانزعاج، لكن هذا الانزعاج كان مصدره الوحيد صوت النفس الخاص بهم، أو ضربات قلوبهم المتواصلة.
 
 
وقال هوندراج غوبال، المهندس في شركة مايكروسوفت، للصحيفة إن "بعض الأشخاص يدخلون إلى الغرفة لمدة دقيقة واحدة فقط، بعدها يطلبون الخروج على الفور".
 
وأضاف غوبال، الذي قاد الفريق الذي بنى غرفة الصمت: "لا يمكن للناس المكوث فيها طويلا. إنها تهز أدمغتهم. إنها حرمان حسي بكل ما تحمل الكلمة من معنى".
 
وأوضح غوبال أن الصمت الذي يخيم على الغرفة، التي تزيد مساحتها عن 6 أمتار بقليل، حاز على رقم قياسي من موسعة غينس باعتباره الأقل درجة على وجه الأرض.
 
وتحيط بالغرفة ست طبقات من الخرسانة، يصل سمك كل منها إلى 12 بوصة، مما يساعد على حجب الأصوات القادمة العالم الخارجي.
 
أما الجدران والأرضية والسقف فهي مغطاة بأوتاد عملاقة من رغوة الألياف الزجاجية للقضاء على أي صدى داخلها.
 
 
 
 
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