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"تحدي البومات".. صورة تذهل رواد مواقع التواصل

1
MARCH
2019
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أثارت صورة بومات مختبئة في جذع شجرة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تنافس المستخدمون في تخمين موقع الطائر.

وفي الصورة التي نشرتها صحيفة "صن" البريطانية نقلا عن "سولينت نيوز"، يصعب تمييز البومات التي يتماهى لونها مع لحاء جذع الشجرة.

واستغرق العثور على البومات، في الصورة التي التقطها المصور تاناي بانباليا، في حديقة "بينش الوطنية" بالهند، ما يقارب الثلاثين دقيقة.

وعلى غرار باقي أنواع الطيور، تميل البومة للاختباء في جذوع الأشجار على شكل مجموعات.

وتتميز البومة بكونها "طائرا ليليا"، حيث تميل للنوم طيلة النهار، لتنطلق ليلا في رحلة البحث عن غذائها وصيد الحشرات التي تأكلها، بالإضافة إلى الفئران والسحالي، كما لا تتوانى عن اصطياد طيور أخرى في بعض الحالات.

وينتشر طائر البومة في الغابات والمناطق المشجرة شمالي الهند وباكستان وبنغلادش وشرق جبال الهمالايا وصولا إلى جنوب الصين.

 

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