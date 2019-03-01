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بومبيو يرد على كوريا الشمالية: "لم يكونوا واضحين"

1
MARCH
2019
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أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، ما جاء على لسان الرئيس دونالد ترامب بشأن طلب كوريا الشمالية رفعا كاملا للعقوبات خلال قمة هانوي، الأمر الذي تنفيه بيونغ يانغ.
 
وانهارت القمة الثانية بين الرئيس الأميركي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، الخميس، بسبب العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.
 
وقدم الطرفان تفسيرين متناقضين لما حدث. فقد قال ترامب إن كيم أراد رفع العقوبات "كليا"، لكن وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونغ هو كذبه، وقال إن بلاده لم تطلب سوى رفع جانب من العقوبات.وذكر بومبيو، في مؤتمر صحفي خلال زيارة قصيرة للعاصمة الفلبينية مانيلا "كانوا صريحين للغاية فيما يتعلق بما هم مستعدون لفعله في يونغبيون، لكن لم يكن هناك وضوح تام بشأن النطاق الكامل لما هم مستعدون لتقديمه".
 
وأضاف أن الولايات المتحدة "حريصة على العودة إلى الطاولة لمواصلة تلك المحادثات".
 
وقال إن كوريا الشمالية "طلبت بصورة أساسية إعفاء كاملا من العقوبات".
 
وقال إن بلاده عرضت، خلال القمة، تفكيك مجمع "يونغبيون" النووي مقابل الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده.
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