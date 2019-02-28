براتب خيالي... شركة عالمية تطلب متذوق!

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أعلنت شركة "موندليز" لإنتاج وتصنيع الشوكولاته عن فتح باب التقدم لوظيفة "متذوق شوكلاته"، يكون مسؤولاً عن اختبار جودة منتجاتها قبل إطلاقها إلى المتاجر في جميع أنحاء العالم.

ووفقا لما نشرت "موندليز"، عبر موقعها، التي تمتلك علامات "كادبوري" و"ميلكا" و"أوريو"، إعلانا عن هذه الوظيفة على موقع "لينكد إن"، قائلة إن "متذوقي الشوكولاته عنصر أساسي لمساعدتنا على اختبار جودة منجاتنا وإطلاق منتجات جديدة في جميع أنحاء العالم".

وأضافت الشركة أن الحاصل على الوظيفة سيعمل ضمن فريق يضم نحو 11 شخصا، وسيقوم أعضاء الفريق جميعا بتبادل الآراء بشأن منتجات الشركة.

أما عن الخبرة المطلوبة، فقد أشارت الشركة إلى أن الوظيفة لا تتطلب خبرة سابقة، حيث سيتم توفير التدريب الكامل "لتطوير ذوق المتقدم".

وسيتم تعليم المتقدمين المفردات المحددة المطلوبة لإبداء آرائهم ببراعة حول المنتجات.

وأعلنت الشركة أن "متذوق الشوكولاته" سيحصل على راتب 10.75 جنيه إسترليني في الساعة الواحدة.