لقاء مفاجئ وسريع بين الرئيسين برّي و الحريري

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ذكرت صحيفة "الجمهورية" ان الحدث اللافت أمس كان زيارة مفاجئة وسريعة قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري نحو ربع ساعة.

وفيما تكتّمت أوساط بري على ما دار بينهما، لاحظت مصادر متابعة حصول الزيارة إثر عودة الحريري من القمة العربية ـ الاوروبية في شرم الشيخ، وعشيّة انعقاد مجلس الوزراء، وغداة حديث بري الجازم عن ضرورة العمل الحكومي السريع والمكثف وإصرار المجلس على مواكبة هذا العمل خطوة خطوة.

وقد مَهّد رئيس مجلس النواب الى ذلك بالتحضير لانتخاب أعضاء المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.