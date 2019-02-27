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زعيم كوريا الشمالية يوقف القطار لأجل سيجارة

27
FEBRUARY
2019
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ظهر زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، يوم الثلاثاء، وهو يدخن سيجارة، أثناء استراحته في رحلة الذهاب إلى فيتنام لأجل حضور قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
والتقطت عدسة مصور ياباني كيم جونغ أون وهو يوقد سيجارته بعود ثقاب خلال استراحة بجنوب الصين، يوم الثلاثاء، عند الساعة الثانية والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.
 
وفي ختام رحلة طويلة اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، المدينة الفيتنامية الحدودية مع الصين، ثم غادرها على متن سيارة نقلته إلى العاصمة هانوي، حيث ستجري القمّة.
 
وظهرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جو يونغ، وهي تمد قدرا من الماء إلى كيم حتى يضع فيه عقب السيجارة على الأرجح، بينما شوهد ديبلوماسيان كبيران في كوريا الشمالية وهما يتحدثان إلى كيم.
 
ووصل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى فيتنام لعقد القمة الثانية مع كيم، مؤكدا أنه سيسعى إلى نزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.
 
ويعقد ترامب وكيم قمتهما في هانوي، يومي الأربعاء والخميس، بعد ثمانية أشهر من انعقاد قمة تاريخية في سنغافورة لأجل نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية لكن المباحثات بين الطرفين ما زالت تواجه عدة عقبات بحسب مراقبين.
 
 
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