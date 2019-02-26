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صدمة فتاة سُلخت فروة رأسها خلال عملية 'زرع شعر'!

26
FEBRUARY
2019
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أصيبت سيدة سعودية بصدمة وذعر، بعد أن أقدم طبيب عربي لم يتم الإفصاح عن جنسيته، على سلخ فروة رأسها وتشويهها، أثناء عملية مزعومة لزراعة الشعر في المدينة المنورة.

وحسب صحف محلية منها ”عكاظ“، فإن السيدة وبعد أن قرأت إعلانًا للطبيب، الذي يعمل بإحدى عيادات الأسنان بمجمع طبي وسط المدينة، يروج لزراعة الشعر، توجهت إليه للاتفاق على عملية زراعة جزء بسيط من شعررأسها.

بالفعل اتفقت السيدة مع الطبيب المتخصص بجراحة الوجه والفكين، الذي يروج لنفسه عبر ”تويتر”، لزراعة للشعر في عيادته.

وعند البدء في العملية وبعد وضع المخدر، تفاجأت السيدة بسلخ جزء كبير من فروة رأسها من الأعلى، وبروز مساحة من الجمجمة، لكن الطبيب حاول طمأنتها بأنه سيتم إكمال الزراعة من داخل الجلد وعمل الخياطة لها، إلا أنها رفضت هذا الإجراء.

بعد ذلك، تقدمت السيدة بشكوى ضد الطبيب، حيث تم فتح تحقيق في الواقعة من قبل الجهات المختصة، فتبين أن الطبيب يمارس عملاً مخالفًا لتخصصه، ولأنظمة واشتراطات هيئة التخصصات الطبية.

وحسب مدير الإعلام الصحي بصحة المدينة، حاتم سمان، فقد تم إغلاق المجمع والعيادة تحفظياً مع فرض غرامة مالية، وإحالة القضية للهيئة الصحية الشرعية، كما تمت إحالة الطبيب إلى النيابة العامة لممارسته تخصصًا غير مرخص للعمل به.
المصدر : إرم نيوز
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