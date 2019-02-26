شاهد.. السماء تمطر أسماكا في مالطا

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تداول المغردون والمدونون مقطع فيديو غير مألوف، أظهر عددا من سكان شمال مالطا وهم يخاطرون بحياتهم من أجل جمع الأسماك التي لفظها البحر بسبب العاصفة الشديدة التي اجتاحت منطقتهم.

وتسبب هبوب الرياح العاتية والأمطار الغزيرة بارتفاع الأمواج، الأمر الذي أدى إلى تحليق أكوام من الأسماك قبالة البحر، والهبوط على الطرقات، الواقعة بالقرب من خليج سانت بول في شمال مالطا.

وأصدرت الحكومة تحذيرا قويا نظرا لخطورة العاصفة على الأرواح والممتلكات، ونصحت الناس بالبقاء في منازلهم.

وتلقت إدارة الحماية المدنية في مالطا أكثر من 300 مكالمة طلبا للمساعدة دون الإبلاغ عن وقوع إصابات خطيرة.

المصدر: صحيفة "ميرور" البريطانية